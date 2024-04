Mercato - PSG : Le Qatar a réglé un dossier brûlant ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré les nombreuses rumeurs sur un éventuel départ de Luis Campos qui pourrait subir de plein fouet la décision de Kylian Mbappé, le conseiller sportif du PSG semble finalement bien parti pour continuer l'aventure. Les propriétaires qataris ont de quoi être satisfaits de son travail, et ce feuilleton pourrait donc rapidement être bouclé.

Kylian Mbappé a d'ores et déjà acté son départ libre du PSG en fin de saison, mais qu'en est-il pour l'avenir de Luis Campos ? Très lié à l'attaquant français, le conseiller sportif n'a pas réussi à le convaincre de prolonger son contrat, et certaines rumeurs récentes indiquent même que les propriétaires du PSG depuis Doha, au Qatar, envisagent de se séparer de Campos pour faire revenir Antero Henrique.

Campos maintenu en place au PSG ?

Le journaliste du Parisien Laurent Perrin a fait une annonce claire sur le futur de Luis Campos au PSG : « Quand on voit les scènes de joie, sa proximité avec Nasser et, surtout, celle avec Luis Enrique, on n'imagine pas qu'il quitte Paris cet été. Lui aussi est jugé sur les résultats. Et quand les joueurs qu'il a recrutés brillent (Barcola, Dembélé, Hernandez, Nuno Mendes), c'est aussi sa victoire », a indiqué le journaliste dans un chat avec les internautes.

« Aucune raison que le Qatar cherche à se séparer de lui »