Mercato : Un joueur de l’OM veut quitter Marseille !

L’OM a annoncé une signature ces dernières heures. En effet, le club phocéen a officialisé la prolongation de son 3ème gardien, Simon Ngapandouetnbu. A 21 ans, le Camerounais a paraphé un nouveau contrat, le liant désormais jusqu’en 2026. Mais à peine a-t-t-il signé avec l’OM, Ngapandouetnbu a déjà fait part de ses envies d’ailleurs.

L’histoire entre l’OM et Simon Ngapandouetnbu va continuer encore un peu. Le 3ème gardien olympien a prolongé son contrat ce mercredi soir. Une fierté pour le principal intéressé : « C’est une fierté car l’OM est mon club formateur. Je remercie le Club pour la confiance qu’il continue de me donner. Ça me touche ».

« J’espère partir en prêt l’année prochaine »

Mais à 21 ans, Simon Ngapandouetnbu veut jouer, mais à l’OM, c’est très compliqué. Par conséquent, le gardien espère être prêté la saison prochaine comme il l’a fait savoir aux médias du club phocéen : « J’ai pour objectif et ambition de jouer. J’espère partir en prêt l’année prochaine pour revenir encore plus fort ».

« J’ai beaucoup évolué »