Mercato : Le PSG connaît son entraîneur pour l’an prochain !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG est encore engagé sur l'ensemble des compétitions et pourrait donc réaliser un triplé championnat-Coupe de France-Ligue des Champions historique en fin de saison. Autant de raisons de continuer à miser sur Luis Enrique, qui restera l'entraîneur du PSG l'an prochain comme l'annonce très clairement un journaliste du Parisien.

Nommé sur le banc du PSG l'été dernier en lieu et place de Christophe Galtier, Luis Enrique n'a pas toujours fait l'unanimité depuis le début de la saison, notamment dans certains de ses choix tactiques ou encore dans la gestion de l'épineux cas Kylian Mbappé. Mais force est de constater que les résultats parlent en faveur du technicien espagnol, toujours en lice pour remporter un triplé historique (Ligue 1-Coupe de France-Ligue des Champions). Et malgré certaines rumeurs persistantes, son avenir avec le PSG semble acté.

Le PSG reçoit un avertissement après Barcelone ! https://t.co/niCi0hUfcD pic.twitter.com/TNWLAL33QI — le10sport (@le10sport) April 18, 2024

Le PSG va garder Luis Enrique

Dans un chat organisé avec les internautes, le journaliste du Parisien Laurent Perrin a fait une annonce très claire sur le futur de Luis Enrique, sous contrat jusqu'en 2025 avec le PSG : « Une chance qu’Enrique retour à Barcelone ? Absolument impossible. Luis Enrique est sous contrat, il est heureux, les dirigeants sont fans de lui, tout le monde est ravi de son travail. Et lui, avec ce groupe, il s'éclate vraiment. Il sera encore là la saison prochaine, aucun doute », affirme le journaliste.

« Tout le monde a envie qu'il reste »