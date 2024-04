«Avec toutes les me****» de l'OM, il veut tout oublier !

Amadou Diawara

Ce jeudi soir, l'OM doit renverser Benfica au Vélodrome pour obtenir son billet pour les demi-finales de la Ligue Europa. Avant ce choc au sommet, Christian Cataldo a annoncé la couleur. Comme l'a affirmé le leader des Dodger’s, l'OM doit se qualifier pour se réconcilier avec ses supporters.

En quart de finale aller de la Ligue Europa, l'OM s'est incliné 1-2 contre Benfica à Lisbonne. Ce jeudi soir, le club emmené par Jean-Louis Gasset est donc contraint de l'emporter pour composter son billet pour le dernier carré de la compétition. Lors d'un entretien accordé au Parisien , Christian Cataldo - leader des Dodger’s - a vidé son sac avant le choc.

«Ils peuvent se faire pardonner»

« C’est le match le plus important de la fin de la saison. En cas de qualification, ça peut faire un déclic dans la tête des joueurs. Contre Leipzig, on avait perdu 1-0 à l’aller donc il fallait marquer deux buts d’écart pour se qualifier, comme jeudi. Néanmoins, l’équipe me semble meilleure en 2018 qu’aujourd’hui, sachant qu’on a beaucoup de blessés. Le banc de touche risque de faire la différence, mais c’est l’OM, c’est Marseille, c’est la Coupe d’Europe, c’est le Vélodrome… Et tout peut se passer ! Ici, la Coupe d’Europe est dans nos gènes » , a déclaré Christian Cataldo, avant d'en rajouter une couche.

«Ça ferait un peu oublier cette saison calamiteuse»