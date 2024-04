Mercato : Il signe à l'OM et veut déjà partir !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce mercredi soir, l'OM a publié un communiqué pour annoncer la prolongation de Simon Ngapandouetnbu. Le gardien camerounais de 21 ans est désormais lié à son club formateur jusqu'en juin 2026. Après sa signature, le portier a livré ses impressions et a ouvert la porte à un départ en fin de saison. Il souhaite être prêté afin d'emmagasiner du temps de jeu.

C'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel. Ce mercredi soir, l'OM a annoncé la prolongation de son troisième gardien Simon Ngapandouetnbu. Le portier de 21 ans est lié au club marseillais jusqu'en 2026. Lors d'un entretien accordé au site officiel de l'OM, le gardien camerounais a eu du mal à masquer son émotion et sa fierté.

L'OM annonce la prolongation de Ngapandouetnbu

« C’est une fierté car l’OM est mon club formateur. Je remercie le Club pour la confiance qu’il continue de me donner. Ça me touche. Depuis tout petit, je suis là et on me fait confiance. Avec ma récente blessure, je ressens encore plus la confiance du Président et de tous ceux qui font partie du club » a confié Ngapandouetnbu ce mercredi soir. Mais bloqué par Pau Lopez et Ruben Blanco, le jeune gardien se contente de faire le nombre. Il n'est toujours pas apparu en Ligue 1 et commence à s'impatienter.

« J’espère partir en prêt l’année prochaine »