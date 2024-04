Son transfert à l'OM a capoté, il balance tout !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2009, Kader Mangane aurait pu signer à l'OM, et ce, à la place de Souleymane Diawara. Toutefois, son transfert vers le club marseillais a capoté à cause d'une blessure la cheville. Interrogé sur son faux départ à l'OM, Kader Mangane - actuel coordinateur sportif du RC Strasbourg - a lâché toutes ses vérités.

Kader Mangane est passé tout près de rejoindre l'OM. C'était lors de l'été 2009. En effet, l'ancien défenseur du RC Lens a été approché par l'OM, et il était prêt à répondre à l'appel marseillais. Toutefois, une blessure à la cheville a plombé son transfert.

Diawara a pris la place de Mangane à l'OM

Lors d'un entretien accordé à L'Equipe , Kader Mangane a raconté comment Souleymane Diawara s'était retrouvé à l'OM à sa place lors du mercato estival 2009.

«J'étais prêt à y aller, mais il y a eu un couac»