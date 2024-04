Marcelino veut boucler un transfert, l’OM va enrager

Arnaud De Kanel

De retour sa longue suspension, Pape Gueye a pu compter sur le soutien indéfectible de l'OM pour passer ce moment dur. Mais visiblement, le Sénégalais ne devrait pas rendre la pareille au club phocéen puisqu'il aurait l'intention de partir gratuitement cet été. Et c'est le Villarreal d'un certain Marcelino qui serait en pole pour l'accueillir...

Le dossier Pape Gueye est source d'agacement à l'OM. Cet hiver, Pablo Longoria avait même demandé à son joueur de se trouver une porte de sortie car il avait repoussé des offres de prolongation. « Pape Gueye, on lui a proposé plusieurs prolongations, et moi, comme président, je dois défendre l’intérêt du club. La non-réponse, c’est ne pas respecter le club. Nous, on souhaite qu’il trouve une porte de sortie », avait déclaré le président de l'OM. Trois mois plus tard, la situation n'a pas évoluée et tout porte à croire que Gueye quittera la cité phocéenne à l'issue de son contrat en fin de saison. Un ancien de la maison compte en profiter.

Gueye aurait pris la décision de quitter l'OM

Pape Gueye n'a rien perdu de son niveau. La preuve en est puisque Jean-Louis Gasset l'a relancé à son arrivée et le Sénégalais avait su se monter à la hauteur. « J’ai parlé avec la direction. Si vous me donnez une mission, j’aimerais avoir tous les atouts. C’est un joueur que j’apprécie beaucoup. Ce qui s’est passé hier, ce n’est pas mon problème », avait même confié le coach de l'OM. Pas de quoi convaincre pour autant Pape Gueye qui semble prendre la direction de Villarreal où il pourrait retrouver Marcelino.

Le Villarreal de Marcelino veut sauter sur l'occasion