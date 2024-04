OM : La mèche est vendue pour l’avenir de Gasset

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La saison n'est pas encore terminée, mais les spéculations sont déjà nombreuses au sujet de l'avenir de Jean-Louis Gasset. Au vu de son parcours en Ligue Europa, certains militent pour sa prolongation. Mais comme annoncé par le principal intéressé, il n'a pas l'intention de poursuivre l'aventure au-delà de cette saison. Ancien coach de l'OM, Gérard Gili imagine déjà les retrouvailles avec son ami.

Pour la troisième saison consécutive, Pablo Longoria pourrait être amené à chercher un nouvel entraîneur cet été. Arrivé en février dernier pour remplacer Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset s'est engagé sur du court terme avec l'OM. Lié contractuellement au club marseillais jusqu'en juin prochain, le coach est concentré sur son aventure, et notamment sur la fin de la saison. Son avenir ? Gasset ne souhaite pas y penser, même s'il a une petite idée de la trajectoire à donner à son destin.

Gasset, 100 jours et puis s'en va ?

Lors d'un entretien accordé à La Provence il y a quelques jours, Jean-Louis Gasset ava it laissé entendre qu'il quitterait l'OM à l'issue de cette saison. « Mon avenir ? Je ne pense pas au lendemain. J’ai dit à ma mère : "Dans un mois je suis là". Elle m’attend. Si j’ai pensé à rester ? Non, je voulais connaître, vibrer, sentir l’OM. Et peut-être que ça sera encore plus fort que ce que j’ai connu. Il y a la place pour que ce soit encore plus fort, j’en ai envie » avait confié le technicien de 70 ans.

L'un de ses amis imagine sa retraite