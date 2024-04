Mercato - OM : McCourt a une ouverture pour le prochain entraîneur !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Avec le départ de Jean-Louis Gasset qui se profile en fin de saison, l’OM va devoir se trouver un nouvel entraîneur. Et Habib Beye, ancienne gloire du club phocéen qui vient de faire remonter le Red Star en Ligue 2, affiche ses envies de débarquer dans l’élite. Une aubaine pour Frank McCourt ?

Nommé sur le banc de l’OM en février dernier après le limogeage de Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset s’était montré très clair : il assure l’intérim jusqu’en fin de saison, et ne prolongera pas l’aventure au-delà. La direction de l’OM doit donc se mettre en quête d’un nouveau technicien pour l’an prochain, et le propriétaire Frank McCourt a reçu un appel du pied à peine masqué vendredi soir… depuis la région parisienne !

L’OM prépare une révolution pour la saison prochaine ! https://t.co/QwVz92rT4U pic.twitter.com/TYnBrmZq9o — le10sport (@le10sport) April 20, 2024

Les ambitions XXL d’Habib Beye

Alors que le Red Star a officiellement validé sa montée en Ligue 2, Habib Beye a affiché un discours très énigmatique sur son avenir au club après le match : « Ma réflexion est bien avancée. Elle ne dépend pas des opportunités, j'en ai eu, notamment deux clubs de très haut niveau, qui sont dans le top 10 en France. J'aurais pu les exiger à mon président parce que je ne pouvais pas les refuser. Vous savez qu'il y a eu Lyon, c'était clair et établi. Le club a refusé et je ne pouvais pas aller contre ça. Lyon, ce n'était pas une rumeur, c'était quelque chose qui pouvait se faire si j'avais émis le souhait de pouvoir partir. Mon contrat se respecte. Si mon président ouvrait la porte... », indique l’ancien joueur de l’OM, qui n’exclut pas un départ pour découvrir la Ligue 1 au plus vite.

« Aller en L1 le plus vite possible »