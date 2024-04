Mercato - OM : Longoria a réussi son pari ?

Thomas Bourseau

Faris Moumbagna a redonné espoir aux supporters de l’OM jeudi soir à l’Orange Vélodrome avant que les hommes de Jean-Louis Gasset éliminent le Benfica Lisbonne en quarts de finale de Ligue Europa aux tirs au but. Le buteur du soir a rendu hommage au coach intérimaire nommé par Pablo Longoria.

Que ce soit avec la nomination de Marcelino l’été dernier pour qui il a notamment fait une croix sur Alexis Sanchez en changeant la structure tactique mise en place par Igor Tudor ou plus récemment Gennaro Gattuso suite à la démission de l’Espagnol, Pablo Longoria n’a pas vraiment été en réussite sur ses deux choix de coach cette saison... avant Jean-Louis Gasset !

Moumbagna sauveur de l’OM ?

Néanmoins, le dernier en date semble porter ses fruits. Après une série de cinq victoires de rang à ses débuts d’intérimaire, Jean-Louis Gasset a effectué la même série, mais à l’inverse en empilant autant de défaites. Néanmoins, à l’Orange Vélodrome pour le 1/4 de finale retour de Ligue Europa face au Benfica Lisbonne (1-0 et 4-2 aux tirs au but), l’OM est sorti victorieux grâce notamment au but de Faris Moumbagna, son troisième depuis son transfert à l’OM cet été.

«À son arrivée, le coach est entré dans la tête de tout le monde»