Mercato : L’OM fait une annonce pour son prochain entraîneur !

Pierrick Levallet

Après Marcelino, l'OM a vu Gennaro Gattuso claquer la porte en cours de saison. Le club phocéen l'a alors remplacé par Jean-Louis Gasset, qui a signé jusqu'à la fin de saison au sein de la formation olympienne. Son avenir demeure donc incertain. Mais Medhi Benatia n'a pas écarté l'hypothèse de le voir rester au-delà de cette saison.

La saison a été plutôt agitée à l’OM. Pour remplacer Igor Tudor l’été dernier, Pablo Longoria a accordé sa confiance à Marcelino. Mais le technicien espagnol, qui traversait la première crise de la saison, est parti au bout de sept match. Jacques Abardonado a alors assuré l’intérim, avant que Gennaro Gattuso ne débarque en septembre.

OM : Gasset annonce du lourd ! https://t.co/ommK4ffR6v pic.twitter.com/wMwwbcbK7I — le10sport (@le10sport) April 19, 2024

Quel avenir pour Gasset à l'OM ?

Mais l’entraîneur italien ne s’est pas éternisé sur la Canebière. Estimant ne pas avoir réussi à redresser la barre, Gennaro Gattuso a quitté l’OM en février. Pablo Longoria est alors allé chercher Jean-Louis Gasset, qui a signé jusqu’à la fin de saison. Toutefois, le coach de 70 ans pourrait rester plus longtemps que prévu. Medhi Benatia n’a en tout cas pas écarté cette hypothèse.

«On verra ce qui va se passer»