L’OM fait une annonce, deux renforts arrivent !

Thomas Bourseau

Jean-Louis Gasset a vécu une soirée mémorable à l’Orange Vélodrome jeudi soir en qualifiant l’équipe olympienne pour les demi-finales de Ligue Europa. L’entraîneur intérimaire de l’OM est à présent focalisé sur la Ligue 1 et les retours importants prévus pour la semaine prochaine.

Du côté de Marseille, l’euphorie retombe petit à petit depuis jeudi soir et la qualification en demi-finales de Ligue Europa grâce à la victoire de l’OM acquise face au Benfica Lisbonne (1-0 puis 4-2 aux tirs au but).

«On n'a pas le droit de choisir»

Les hommes de Jean-Louis Gasset rencontreront l’Atalanta les 2 et 9 mai prochain. Mais en attendant, place à la Ligue 1 et au Toulouse FC dimanche. « Il n'y a pas de choix à faire ici, on n'a pas le droit de choisir. On est sur 3 défaites de suite en championnat, on a trois matchs pour prendre le maximum de points et finir le plus haut possible ». a confié Jean-Louis Gasset en conférence de presse ce samedi.

«Clauss et Sarr ? Ils vont être prêts soit pour Nice et Lens»