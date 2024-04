Zidane refuse un job en or, voilà pourquoi !

Thomas Bourseau

Zinedine Zidane n’a toujours pas fait son grand retour en tant que coach et arrive au terme de sa troisième année sabbatique. Le Bayern Munich est décrit dans les médias comme étant son éventuelle prochaine destination. Mais Zidane s’y refuserait à cause de la barrière de la langue.

Entre le Real Madrid et Zinedine Zidane, une nouvelle union a été écartée en décembre dernier par la prolongation de contrat de Carlo Ancelotti jusqu’à l’été 2026. Son retour au Real Madrid semblait être une possibilité prise en considération par le principal intéressé, sans club depuis mai 2021.

Le Bayern Munich ne fait pas de Zidane une priorité

Pour autant, ces dernières heures, c’est un challenge totalement nouveau qui semble lui tendre les bras. En effet, Thomas Tuchel cédera sa place d’entraîneur du Bayern Munich à l’issue de la saison. Les dirigeants bavarois penseraient notamment à Zinedine Zidane selon ESPN , bien que la piste Roberto De Zerbi lui soit préférée entre autres.

Zidane pas chaud pour le Bayern à cause de la langue ?