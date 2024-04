Mercato : Zidane réserve une grosse surprise pour son prochain club ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Libre depuis bientôt trois ans, Zinedine Zidane est bien décidé à reprendre du service dans un avenir proche. Alors qu’il figurerait dans les petits papiers du Bayern Munich, l’ancien international français surveillerait également la situation d’un autre club qui le suit depuis de nombreuses années, et cela a de quoi surprendre. Explication.

Difficile d’y voir clair ce vendredi dans le dossier Zinedine Zidane. Alors que Mundo Deportivo a révélé que le Bayern Munich était bien parti pour accueillir l’ancien entraîneur du Real Madrid au terme de la saison, Sky a assuré par le biais de son journaliste Florian Plettenberg qu’il n’y avait « rien de vrai » dans ces rumeurs qui sont, selon lui, « à côté de la plaque ». Pourtant, L’Équipe affirme de son côté que Zidane est bien sur la short-list bavaroise suite à la décision de Julian Nagelsmann de prolonger son contrat à la tête de la sélection allemande.

Que va décider Zidane ?

Concernant la position de Zinedine Zidane, c’est également l’incertitude. Si le Bayern remplit les critères du Français pour un retour, la vie en Bavière et la langue allemande sont des freins importants à une arrivée. Par le passé, Zidane avait prévenu qu’il ne s’imaginait prendre la tête d’une équipe au sein d’un pays parlant une langue qu’il ne maîtrise pas. De quoi justifier son refus d’aller en Premier League, mais visiblement, l’ancien du Real Madrid ne serait plus aussi catégorique concernant cette destination.

Peut-être une chance pour Manchester United