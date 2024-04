OM : Gasset doit gérer un gros casse-tête

Hugo Chirossel

Trois jours après avoir obtenu sa qualification pour les demi-finales de la Ligue Europa, l’OM se déplace à Toulouse dimanche, pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Une rencontre pour laquelle Jean-Louis Gasset va de nouveau devoir composer avec plusieurs absences, surtout dans le secteur défensif, et sera obligé d’innover.

L’OM a fait durer le plaisir. Les Olympiens ont fêté leur qualification pour les demi-finales de la Ligue Europa, obtenue jeudi face au Benfica Lisbonne (2-2 score cumulé, 4-2 aux t.a.b.), comme il se doit. Mais ils doivent maintenant revenir à leur quotidien, le championnat, et le déplacement à Toulouse dimanche.

Plusieurs absences contre Toulouse

Comme c’est le cas ces dernières semaines, Jean-Louis Gasset va devoir composer avec plusieurs absences dans son effectif. S’il pourra compter sur Ulisses Garcia, Pape Gueye et Jean Onana, non qualifiés en Ligue Europa, il devra en revanche se passer de Samuel Gigot et Amine Harit, suspendus, ainsi qu’Emran Soglo, qui souffre d’une entorse à la cheville.

Qui pour accompagner Balerdi en défense ?