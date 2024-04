C’est la fête à l’OM, le clan McCourt fait une annonce

Pierrick Levallet

Après le PSG contre le FC Barcelone en Ligue des champions, c'est l'OM qui a réussi à se qualifier pour les demi-finales de l'Europa League. Le club phocéen a renversé Benfica et s'est imposé aux tirs au but ce jeudi. Les joueurs ont alors fêté la qualification dans le vestiaire. Et Frank McCourt, par l'intermédiaire de son bras droit, a rappelé son soutien au staff marseillais.

L’OM a réalisé un véritable exploit ! Comme le PSG face au FC Barcelone en Ligue des champions, le club phocéen devait renverser la vapeur contre Benfica pour se qualifier pour les demi-finales de l’Europa League ce jeudi. Et les hommes de Jean-Louis Gasset, grâce à un but de Faris Moumbagna à la 79e minute, a arraché les prolongations.

L'OM a renversé Benfica et file en demi-finale de l'Europa League

L’OM et Benfica n’ont pas réussi à se départager et ont donc dû en découdre aux tirs au but. Et après une séance sous haute tension, c’est le club phocéen qui a décroché son billet pour la suite de la compétition européenne. L’euphorie a alors naturellement gagné le vestiaire marseillais.

McCourt soutient toujours le staff