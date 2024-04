Vente OM : L'Arabie Saoudite prépare un grand ménage

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après plusieurs tentatives, l'Arabie Saoudite semble sur le point de racheter l'OM si l'on en croit les paroles de Thibaud Vézirian. A en croire le journaliste, plusieurs indices laissent penser à un changement imminent à la tête du club marseillais. Frank McCourt, Pablo Longoria et le reste de la direction seraient sur un siège éjectable.

Pour Thibaud Vézirian, la révolution est imminente à l'OM. Le journaliste, qui a consacré ces derniers mois au dossier sur la vente du club marseillais, est convaincu du départ de Frank McCourt. Selon lui, la cession de vente pourrait même être officialisée avant le passage devant la DNCG en juin prochain. Sur Twitch , Vézirian a expliqué pourquoi ce dossier avait autant traîné.

Mercato : L’OM perd «un homme magnifique» https://t.co/G5LucdKPFj pic.twitter.com/8ZFoDPOiWJ — le10sport (@le10sport) April 18, 2024

La mise au point de Vézirian

« La vente n’a pas pu se conclure avant pour plein de problèmes dans la ville et dans le club, il fallait assainir plein de choses à l’OM. Depuis 2021, le club a doublé son budget, le club s’est valorisé sur tous les marchés économiques, il a pris de la valeur » a-t-il confié. Mais selon lui, il n'existe, aujourd'hui, plus aucun doute sur le destin de l'OM. Selon lui, McCourt, mais aussi l'ensemble de la direction devraient plier bagages dans un avenir proche.

« C’est la fin d’un cycle »