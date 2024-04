Neymar et Messi s’en vont, un joueur du PSG en profite

Pierrick Levallet

Le PSG a fait un grand ménage dans son vestiaire en se séparant de certaines stars comme Neymar et Lionel Messi. Le Brésilien a été transféré à Al-Hilal en Arabie Saoudite tandis que l'Argentin a signé libre à l'Inter Miami en MLS. Et leur départ a visiblement fait du bien à un joueur du PSG, qui brille sous les ordres de Luis Enrique depuis.

L’été dernier, le PSG a fait un grand ménage dans son vestiaire. Afin de mettre un terme au bling-bling, le club de la capitale s’est notamment séparé de Neymar et Lionel Messi. Et depuis leur départ, un joueur tire son épingle du jeu. En effet, Vitinha rayonne sous les ordres de Luis Enrique. Interrogé par CulturePSG , le journaliste Dave Appadoo estime que ce n'est pas un hasard.

«Tu sentais qu'il s'écrasait un petit peu quand il y avait des Neymar, des Messi»

« On a découvert cette saison que c'est un garçon qui a de la personnalité. Qu'il soit un beau joueur, un joueur créatif, technique, etc. Tu le sais depuis le début. Je me souviens de ses tout premiers matches, on se disait "tiens, c'est pas mal". Mais par contre, c'est quelqu'un dont on pouvait questionner la force de caractère, c'est-à-dire que tu sentais qu'il s'écrasait un petit peu quand il y avait des Neymar, des Messi, peut-être même des Mbappé. Quand tous les tauliers étaient là, tu sentais qu'il n'était pas lui-même. On a beaucoup causé sur ce que Neymar pouvait lui mettre dans la figure en guise de reproches et je pense que ça a pu l'inhiber. Et au haut niveau, ce qui fait la différence pour s'imposer, c'est le caractère. Et le caractère, c'est aussi être capable de soutenir la pression, la tension qui peut être mise parfois par les partenaires ou l'environnement du club » a d’abord expliqué le journaliste de France Football dans un entretien accordé à Culture PSG .

«Je trouve que Vitinha a vraiment gagné en côté patron»