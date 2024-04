PSG : Luis Enrique interpelle ses joueurs après Barcelone !

Arnaud De Kanel

Bien aidé par l'énorme erreur de Ronald Araujo, le PSG a réalisé l'exploit mardi en allant s'imposer sur la pelouse du FC Barcelone, et de quelle manière ! Les coéquipiers de Kylian Mbappé l'ont emporté 4 buts à 1 un Catalogne en affichant un visage conquérant. Luis Enrique est très satisfait de ce qu'il voit depuis plusieurs semaines et il a tenu à le dire ce samedi en conférence de presse.

Le PSG a validé son ticket pour le dernier carré de la Ligue des champions en battant sèchement le FC Barcelone mardi. Place à la Ligue 1 désormais pour les Parisiens qui recevront l'OL dimanche soir. Comme le veut la tradition, Luis Enrique s'est donc présenté en conférence de presse ce samedi et il a mis l'accent sur l'implication de ses joueurs. Le coach espagnol apprécie le comportement de ses hommes dernièrement.

PSG : Les chiffres qui annoncent un grand bonheur en Ligue des Champions ! https://t.co/Jen0a9YfAp pic.twitter.com/ZExSjkv71i — le10sport (@le10sport) April 20, 2024

«J'aime voir l'attitude de mes joueurs à l'entraînement»

« Pour pouvoir être candidat à tous les matchs, il faut un effectif large, de 23 joueurs au minimum, c'est ce qu'on a ici. Au fil de la saison, les joueurs ont été importants. Il faut qu'ils soient tous prêts pour aider l'équipe, peut-être simplement pour tirer un penalty. J'aime voir l'attitude de mes joueurs à l'entraînement », a déclaré Luis Enrique en conférence de presse. Selon lui, tout le mérite revient aux joueurs.

«C'est le mérite des joueurs»