Le PSG déçu par un de ses transferts ?

Lors du dernier mercato estival, le PSG avait réalisé un joli coup en mettant la main sur Milan Skriniar, défenseur très expérimenté, arrivé gratuitement, car en fin de contrat avec l'Inter Milan. Si le Slovaque a beaucoup joué en début de saison, il a progressivement disparu de la circulation. À Paris, il se murmure que le staff de Luis Enrique serait déçu de la saison de l'ancien Milanais.

L'hiver dernier, le PSG avait décidé de réaliser plusieurs transferts lors du mercato hivernal. Le club de la capitale s'est notamment offert les services de Gabriel Moscardo, qui arrivera l'été prochain. Mais Luis Campos a aussi recruté Lucas Beraldo, qui a directement rejoint Paris.

Lucas Beraldo a rapidement joué

Arrivé du Brésil l'hiver dernier, Lucas Beraldo a rapidement été lancé dans le grand bain par Luis Enrique. Le coach parisien l'a fait jouer seulement quelques jours après son arrivée au PSG, puisqu'il a remplacé Milan Skriniar lors du Trophée des champions face à Toulouse. Le joueur de 20 ans a depuis gratté un peu plus de temps de jeu, et il a plusieurs fois impressionné par ses interventions défensives, et sa qualité de relance. Toutefois, il a pris place sur le banc lors des dernières rencontres, notamment face au FC Barcelone, lors des quarts de finale de Ligue des champions.

Le PSG est déçu de la saison de Skriniar