Le PSG et l’OM en route vers un coup historique ?

Cette saison, la Coupe d’Europe sourit aux pensionnaires de Ligue 1, le PSG et l’OM ayant respectivement renversé le FC Barcelone et Benfica après leur défaite à l’aller. La formation parisienne peut croire en son objectif de remporter la Ligue des champions tandis que l’écurie phocéenne rêve de sauver sa saison avec un sacre européen. Selon vous, jusqu’où vont aller les deux clubs les plus populaires du football français ?

Deux clubs tricolores dans le dernier carré des Coupes d’Europe, c’est rare. Mardi, le PSG s’est imposé avec la manière sur la pelouse du FC Barcelone en Ligue des champions (4-1) une semaine après sa défaite au Parc des Princes (2-3), se qualifiant ainsi pour la demi-finale. L’OM, de son côté, a dû attendre plus longtemps jeudi afin d’obtenir son billet pour le dernier carré de la Ligue Europa, sortant vainqueur de son duel avec Benfica aux tirs au but (1-0, 4-2 tab). Désormais, le rêve est permis pour les rivaux du Championnat.

Mbappé « rêve de gagner la Ligue des champions avec Paris »

Si l’OM a déjà connu l’odeur du succès en C1, avec la mythique victoire de 1993, le Paris Saint-Germain court après le sacre depuis le rachat du club par le Qatar en 2011. Objectif prioritaire durant les premières années du projet QSI, le PSG a depuis revu sa communication après avoir enchaîné les désillusions, mais cela n’empêche pas le club de viser gros alors qu’il affrontera le Borussia Dortmund pour une place en finale. « Je rêve de gagner la Ligue des champions avec Paris , a reconnu Kylian Mbappé après le match. C’est une étape de plus de franchie maintenant contre une grande équipe, bonne chance à eux. Mais maintenant c'est pour nous et on va essayer d'aller à Wembley ».

« On rêve de tout », savoure Gasset