PSG : Il annonce un grand buteur à Paris

Hugo Chirossel

Après avoir obtenu sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions mardi sur la pelouse du FC Barcelone, le PSG se prépare à recevoir l’OL dimanche soir, pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Une rencontre à laquelle devrait participer Alexandre Lacazette, touché à la tête le week-end dernier face à Brest.

Un mois avant la finale de la coupe de France où ils seront opposés, le PSG et l’OL se retrouvent dimanche soir au Parc des Princes, pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Une rencontre qui intervient cinq jours après la qualification du club de la capitale pour les demi-finales de la Ligue des champions. Battus à domicile à l’aller (2-3), les Parisiens ont réussi à renverser la situation en s’imposant sur la pelouse du FC Barcelone (1-4) et affronteront le Borussia Dortmund au prochain tour.

Il annonce un phénomène au PSG https://t.co/olwdHi8WLU pic.twitter.com/nqb4vo028L — le10sport (@le10sport) April 19, 2024

Lacazette « devrait participer à une partie de la rencontre dimanche »

L’OL de son côté ne s’est plus incliné depuis un mois et demi, le 3 mars dernier contre le RC Lens (0-3). Le week-end dernier, les Gones se sont imposés lors de la réception de Brest (4-3), deuxième de Ligue 1 et dauphin du PSG. Une victoire qui leur a permis de remonter à la septième place au classement et donc de croire à une qualification européenne à la fin de la saison. Seule inquiétude, celle concernant Alexandre Lacazette, sorti sur civière à la suite d’un choc à la tête avec Marco Bizot.

« Il est suffisamment expérimenté pour gérer ça »