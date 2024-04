PSG : Nouvelle polémique, Mbappé est impliqué !

Hugo Chirossel

Depuis le début de l’année 2024, le PSG a déplacé son centre de formation dans son nouveau centre d’entraînement à Poissy. Ce qui aurait provoqué plusieurs problèmes. De nombreux parents d’élèves se seraient plaint de la qualité de l’enseignement, obligés d’avoir recours à des cours particuliers, comme c’est notamment le cas pour Ethan Mbappé.

L’été dernier, les joueurs du PSG se sont installés dans le tout nouveau campus du club situé à Poissy. Quelques mois plus tard, depuis le début d’année 2024, c’est la formation et préformation masculine, ainsi que les équipes féminines, qui y ont pris place. Un déménagement qui aurait provoqué une grande inquiétude chez les parents.

Mercato - PSG : La presse anglaise relance totalement un transfert ? https://t.co/dbYAL85KfS pic.twitter.com/Fs2aZABEBl — le10sport (@le10sport) April 19, 2024

« L'enveloppe est vide »

« Ça se veut plus grand, plus beau, plus fort, mais l'enveloppe est vide », a confié l'un d’eux auprès de L'Équipe . D’après les informations du quotidien sportif, le passage à Poissy a provoqué plusieurs problèmes en interne au PSG, avec notamment neuf arrêts maladie chez les professeurs, responsables scolaires et surveillants.

Les parents obligés de faire donner des cours particuliers à leurs enfants

De nombreux parents d'élèves auraient envoyé un courrier à l’attention de Mehdi Raoui, responsable de l’éducation en poste depuis 2023 et dont le management est critiqué, ainsi qu’à Luca Cattani, directeur de l’Académie football du PSG, et son adjoint Yohan Cabaye, pour se plaindre de l’enseignement dispensé. En effet, plusieurs parents seraient contraints d’avoir recours à des cours particuliers pour combler les manques et ce serait notamment le cas pour Ethan Mbappé, frère de l’attaquant du PSG.