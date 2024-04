Un grand nom prépare déjà son retour au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À bientôt 30 ans, Marquinhos s’est déjà imposé comme une légende du PSG, devenant le joueur le plus capé de l’histoire du club à l’occasion du quart de finale aller de Ligue des champions contre le FC Barcelone. Alors qu’il ne s’imagine pas plier bagage dans un avenir proche, le défenseur brésilien évoque déjà sa reconversion, qu’il imagine dans la capitale…

Recruté en 2013, Marquinhos est devenu en onze ans le joueur le plus capé de l’histoire du Paris Saint-Germain, dépassant Jean-Marc Pilorget et ses 435 matches. Après avoir battu cet impressionnant record, le défenseur imagine poursuivre la série, lui qui fêtera ses 30 ans dans quelques jours. « Franchement, je ne me vois pas finir ma carrière ailleurs », explique-t-il au Parisien , en pensant tout de même à son après-carrière.

« Une grande fierté de revenir au PSG »

« Ce serait une grande fierté de revenir au PSG après ma carrière de footballeur si le président me le demande , espère Marquinhos. Mais j’ai encore du temps, je suis jeune, j’ai encore beaucoup de matchs à jouer au PSG. »

« J’ai toujours essayé de tout donner pour ce club »