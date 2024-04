PSG : Mbappé s’en va, Luis Enrique a trouvé la recette !

Benjamin Labrousse

Mardi soir, le PSG a réussi à obtenir sa qualification pour le dernier carré de la Ligue des Champions en disposant du FC Barcelone (1-4). Une victoire historique pour les Parisiens, bien aidés par le doublé inscrit par Kylian Mbappé. L’attaquant de 25 ans, qui quittera Paris à l’issue de son contrat en juin prochain n’a pourtant pas vraiment brillé. Luis Enrique lui, semble déjà détenir la méthode sans son numéro 7. Explications.

Le PSG et Luis Enrique ont réalisé un véritable exploit. Jamais dans son histoire le club parisien n’avait réussi à se qualifier pour le tour suivant d’une double confrontation européenne après avoir perdu le match aller. C’est désormais chose faite pour Paris, qui après avoir été vaincu au Parc des Princes mercredi dernier par le FC Barcelone (2-3), est allé chercher sa qualification mardi soir en Catalogne (1-4). Une rencontre marquée par l’excellente prestation collective des hommes de Luis Enrique, mais également par Kylian Mbappé, décisif sans avoir brillé…

La marque des grands joueurs pour Mbappé

Auteur d’un doublé face au Barça mardi soir, l’attaquant de 25 ans a rappelé à quel point il pouvait être le personnage principal de sa formation sans pour autant peser au cours du match. Titularisé une nouvelle fois cette saison à la pointe de l’attaque du PSG par Luis Enrique, le Bondynois a souvent été esseulé. S’il s’est démarqué avec une belle occasion repoussée par Marc André Ter Stegen en première période, le rendement de Kylian Mbappé dans le jeu parisien n’aura une nouvelle fois cette saison, pas été au rendez-vous. Mais une fois encore, le numéro 7 a su pointer le bout de son nez au bon moment. D’abord en transformant un penalty obtenu par son grand pote Ousmane Dembélé, permettant une qualification potentielle au PSG (1-3), puis en inscrivant le dernier but de la rencontre alors que le cuir lui revenait presque miraculeusement dans les pieds en toute fin de match (1-4).

Une victoire signée Luis Enrique avant tout ?

Si Kylian Mbappé a ainsi éteint tout espoir du FC Barcelone, la victoire parisienne est bien collective. Cette qualification du PSG, c’est aussi celle de Luis Enrique. L’entraîneur espagnol, qui a décidé de miser sur les qualités de percussion de Bradley Barcola et d’Ousmane Dembélé quitte à rendre la tâche plus complexe à une star qui quittera le club en fin de saison, a quasiment tout réussi sur ce match retour. Facilitée par le carton rouge de Ronald Araujo autour de la demi-heure de jeu, cette « remontada » du PSG aura été menée par des joueurs comme Lucas Hernandez, Marquinhos, Vitinha, ou encore Achraf Hakimi, et non par une individualité.

Le PSG a déjà son plan pour l’après-Mbappé

Ainsi, Luis Enrique a réussi à faire de son équipe une véritable machine collective où chaque élément compte. De bon augure pour le PSG qui s’apprête à perdre Kylian Mbappé à l’issue de cette saison ? L’Espagnol a en partie répondu à cette interrogation sur ce match retour face au Barça. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 1er avril, Paris a déjà élaboré une stratégie pour l’après-Mbappé. Cela passera par le recrutement d’un milieu de terrain, mais également par le renfort sur l’aile gauche. Surtout, le PSG pourra potentiellement compter sur le retour de prêt de Xavi Simons, actuellement cédé au RB Leipzig, et qui a la main mise totale sur son futur…



Si Luis Enrique et le PSG ont rassuré quant aux conséquences d’un départ de Kylian Mbappé en fin de saison, reste la question de l’efficacité. S’il n’a clairement pas été le meilleur Parisien mardi soir, le capitaine de l’équipe de France conserve ce côté « létal » qui n’a pour le moment jamais été retrouvé chez une autre individualité à Paris….