PSG : Direction l’Allemagne pour Barcola ?

Bradley Barcola semble être l’un des chouchous de Luis Enrique. L’entraîneur du PSG lui accorde sa confiance depuis de longues semaines désormais, au contraire de Randal Kolo Muani recruté pour 95M€ l’été dernier. Ses performances n’échapperaient pas au sélectionneur Didier Deschamps et son adjoint en équipe de France Guy Stéphan. RMC Sport fait même état d’une possible convocation à l’Euro (14 juin – 14 juillet) après la blessure à l’adducteur de Kingsley Coman.

Le samedi 13 avril dernier l’atteste, le sort semble s’acharner sur Kingsley Coman. Déjà blessé à la jambe pendant plusieurs semaines cet hiver, l’international français de 27 ans a contracté une nouvelle blessure à l’adducteur face à Cologne le week-end dernier. Le Bayern Munich a fait part d’une indisponibilité de plusieurs semaines pour le finaliste de la dernière Coupe du monde avec l’équipe de France. Sa présence à l’Euro (14 juin - 14 juillet) est donc remise en question avec l’annonce de la liste de Didier Deschamps prévue pour le 16 mai.

Barcola à l’Euro, la surprise du chef de Deschamps ?

L’éventuelle absence de Kingsley Coman à l’Euro serait susceptible de permettre à Bradley Barcola de vivre sa première grande compétition avec l’équipe de France. Selon RMC Sport, le virevoltant ailier du PSG pourrait être la surprise de la liste du sélectionneur. Didier Deschamps apprécie les attaquants polyvalents et la palette offensive variée de Barcola jouerait en sa faveur.

Kingsley Coman blessé, une occasion en or pour Bradley Barcola