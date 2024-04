Equipe de France : Le boss de l’OL interpelle Deschamps !

Arnaud De Kanel

L'OL poursuit sa marche en avant. Portés par un grand Alexandre Lacazette, les Gones ont renversé une situation bien mal embarquée pour prendre le dessus sur le dauphin du PSG, Brest. Le capitaine lyonnais est en pleine forme et Pierre Sage aimerait qu'il soit récompensé par une sélection en équipe de France.

En pleine confiance, l'OL a fait chuter la deuxième meilleure équipe de Ligue 1 dimanche soir au Groupama Stadium. Grâce à ce succès précieux, les Gones pointent virtuellement à la 7ème place en attendant que l'OM dispute son match en retard. Très en vue, Alexandre Lacazette a inscrit son 15ème but de la saison en championnat. Pour Pierre Sage, il serait logique de le voir en équipe de France sous les ordres de Didier Deschamps pour l'Euro.

L'entraineur a tout changé à l'OL, il vide son sac https://t.co/Jvs68XhwgU pic.twitter.com/88OaAVI93L — le10sport (@le10sport) April 15, 2024

«Il mérite d'être récompensé»

Le coach de l'OL a longuement salué la prestation d'Alexandre Lacazette après la rencontre sur Prime Vidéo . « Ce qui est intéressant avec Alex Lacazette, c'est que vu que c'est le joueur le plus haut sur le terrain, c'est celui que tous les partenaires voient et c'est lui qui donne le ton. Et notamment le ton mental de l'équipe. Quand ça a été dur, il a été là. Quand il a fallu défendre ce qu'on avait construit, il a été là aussi. Et quand il a fallu aller chercher la victoire en se sacrifiant, encore une fois il a été là. Il est vraiment exceptionnel, c'est un superbe garçon, superbe joueur, magnifique capitaine. Je lui souhaite de vivre une magnifique fin de saison. Il mérite d'être récompensé », a déclaré Pierre Sage avant de donner des nouvelles de son attaquant. « Il est toujours en observation, on espère qu'il fasse assez rapidement des examens complémentaires. On est un peu inquiet mais on estime que s'il est fort, il le sera dans tous les moments, même celui-ci. On va beaucoup l'accompagner. Il est allé chercher quelque chose pour l'équipe. Et quand on parle de sacrifice, il l'a imagé d'une autre manière. » Pour lui, la plus belle des récompenses pour Lacazette serait d'être appelé en équipe de France.

«S'il arrive à gagner quelque chose avec son club et à être valorisé dans une équipe nationale, je pense que ce serait mérité»