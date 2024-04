PSG : Luis Enrique répond à un gros clash de Riolo !

Thomas Bourseau

Bradley Barcola connaît une première saison plus que convaincante au PSG. Encore décisif mardi contre le FC Barcelone avec une passe décisive pour Ousmane Dembélé, Barcola a reçu les éloges de Luis Enrique. L’entraîneur du PSG a indirectement répondu aux critiques de Daniel Riolo à son sujet.

En novembre dernier, le PSG ne parvenait pas à battre Newcastle (1-1) sur sa pelouse après avoir été corrigé à St James Park à l’aller (4-1). Et pour Daniel Riolo, la faute revenait en grande partie à Bradley Barcola.

Riolo : «Il a le niveau Youth League !»

L’éditorialiste de RMC se lâchait après le match nul concédé par le PSG face à Newcastle et ne mâchait pas ses mots quant à la contre-performance de Bradley Barcola à ses yeux. « On parle de Ligue des champions, il ne peut pas se comporter comme il l’a fait ! Il a le niveau Youth League ! Il arrive à se procurer des occasions, il est tout seul devant le but mais il n’est pas foutu de marquer ! Barcola il en mange cinq, elles sont plus grosses que nous réunis ».

Mercato - PSG : Un gros transfert est annoncé ! https://t.co/C6d1Wfx2Qe pic.twitter.com/9l62cZrDmR — le10sport (@le10sport) April 20, 2024

«Après le match contre Newcastle, il a subi beaucoup de critiques»