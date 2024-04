PSG : Un joueur met le paquet après son transfert à 90M€ !

Alexis Brunet

L'été dernier, le PSG a misé 90M€ sur Randal Kolo Muani. Malheureusement, le Français n'a pour le moment pas réussi à répondre aux exigences du club de la capitale, et il vit une première saison parisienne plus que compliquée. Mais l'ancien Nantais ne perd pas espoir de rebondir, et il a décidé de mettre toutes les chances de son côté.

Depuis l'été 2017, Neymar est devenu le plus gros transfert de l'histoire du football, grâce à son transfert au PSG pour 222M€. La même année, le PSG mettait également la main sur Kylian Mbappé, recruté par la suite pour 180M€. Plus récemment, c'est Randal Kolo Muani qui est monté sur le podium des transferts les plus chers réalisés par le club de la capitale, puisqu'il a été acheté 90M€ à l'Eintracht Francfort.

Randal Kolo Muani vit une saison compliquée avec le PSG

Malgré quelques problèmes à Paris, Neymar a globalement donné satisfaction d'un point de vue statistiques, lors de son passage au PSG. C'est également vrai pour Kylian Mbappé, qui continue d'écrire l'histoire avec le club de la capitale, mais ce n'est pour le moment pas le cas pour Randal Kolo Muani. L'attaquant parisien a du mal à assumer le poids de son transfert, et il est loin de faire l'unanimité à Paris. L'ancien Nantais n'est pas souvent titulaire, car Luis Enrique lui préfère d'autres profils, comme Gonçalo Ramos par exemple.

Kolo Muani est entouré d'une équipe de professionnels