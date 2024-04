PSG : L’annonce surprise de l’OL sur Luis Enrique !

Thomas Bourseau

Au PSG, Luis Enrique décide occasionnellement d’un match à l’autre de changer de onze de départ ou de mettre en place une tactique différente par rapport à l’adversaire ou à la dynamique de certains. Une flexibilité tactique critiquée notamment par Daniel Riolo, mais que comprend parfaitement Pierre Sage. Le coach de l’OL a vidé son sac à l'approche du choc face au Paris Saint-Germain dimanche soir au Parc des princes.

Luis Enrique sort régulièrement une surprise de son chapeau lors de ses compositions de départ au PSG cette saison. L’entraîneur du Paris Saint-Germain change occasionnellement les joueurs de leurs postes de prédilection et balade même ses stars comme Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé qui alternent entre une position axiale et latérale sur le front de l’attaque par exemple.

Sage valide la méthode Enrique : «Il faut se réinventer»

En interview pour PSG TV dernièrement, Luis Enrique a souligné cette nécessité qu’un joueur soit apte à occuper plusieurs rôles sur un terrain. Cette flexibilité tactique n’est pas forcément bien perçue par les observateurs comme Daniel Riolo par exemple. L’éditorialiste de RMC se moque du management du coach du Paris Saint-Germain faisant souvent référence à un « laboratoire » ou surnommant Enrique « Géo-trouvetou ». En outre, le tacticien espagnol estime qu’il faut adapter sa tactique et son système à l’adversaire afin de « surprendre » l’opposition. Pour L’Équipe , Pierre Sage a partagé la vision de Luis Enrique. « Quand on a une manière de jouer, à partir du moment où elle est canalisée par l’adversaire, elle devient stérile. Donc là, il faut se réinventer ».

«Ceux qui critiquent Luis Enrique sur sa flexibilité ne comprennent pas toutes les logiques»

Lors de ladite interview pour le quotidien sportif, l’entraîneur de l’OL qui se mesurera à Luis Enrique dimanche soir au Parc des princes, a poursuivi sa pensée en montant au créneau. « Je pense que ceux qui critiquent Luis Enrique sur sa flexibilité ne comprennent pas toutes les logiques et tous les mécanismes qu'il y a derrière ça. Parce que pour avoir observé leur dernier match à Barcelone (victoire 4-1 en quarts de finale retour de la Ligue des champions), on se rend compte qu'il y a des éléments qui restent. Et qu'autour de ça, la flexibilité s'opère d'un joueur à l'autre, mais aussi avec les mêmes joueurs, ce qui permet de multiplier les solutions, de gérer les problèmes et surtout de devenir illisible pour les adversaires ».

«Heureusement qu'ils ne sont pas trop rigides…»