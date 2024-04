PSG : Le calvaire est terminé pour cet attaquant, il annonce du lourd

Arnaud De Kanel

Banni du PSG, Hugo Ekitike a pris la direction de l'Allemagne cet hiver. L'attaquant a été prêté par le club de la capitale à l'Eintracht Francfort dans l'optique de se relancer. Il a d'ailleurs retrouvé le chemin des filets vendredi soir. Un premier but qui devraient en appeler d'autres selon lui.

Le calvaire touche à sa fin pour Hugo Ekitike. En échec total au PSG, l'attaquant a été prêté à l'Eintracht Francfort jusqu'à la fin de la saison. Il a enfin ouvert son compteur en Bundesliga vendredi soir un marquant face à Augsbourg. Une délivrance pour l'ancien rémois.

«Le meilleur arrive désormais»

« Je suis très content de cette victoire et de mon premier but aujourd’hui. Le meilleur arrive désormais et je souhaite marquer encore de nombreux buts dans ce magnifique stade », a déclaré Hugo Ekitike dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du club allemand. L'attaquant, qui appartient encore au PSG, raconte son but.

«Je suis simplement satisfait et heureux»