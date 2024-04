PSG : «Un cirque», Luis Enrique répond cash sur Mbappé

Hugo Chirossel

Bien qu’il n'ait pas particulièrement brillé, Kylian Mbappé, dont les performances sont assez critiquées ces derniers temps, a tout de même inscrit un doublé mardi dernier, lors de la victoire du PSG contre le FC Barcelone. Interrogé sur l’international français et s’il l’avait parfois trouvé connecté ou déconnecté avec ses coéquipiers, Luis Enrique n’y est pas allé par quatre chemins.

Mardi dernier, le PSG est allé chercher sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions sur la pelouse du FC Barcelone (1-4). Une rencontre remportée notamment grâce à un doublé inscrit par Kylian Mbappé, dont Luis Enrique a apprécié l’état d’esprit.

Luis Enrique salue la prestation de Mbappé à Barcelone

« Il a été le leader indiscutable de notre équipe. Les trois attaquants ont mis la pression sur cinq Barcelonais. Il a donné l’exemple. Quand il transmet cela, nous sommes meilleurs », a déclaré Luis Enrique après la victoire du PSG face au FC Barcelone.

« Tout le reste, c'est un cirque »