Révolution au PSG, du lourd va arriver !

Après de longues années à avoir été pointé du doigt à ce sujet, le PSG semble désormais très attentif à son centre de formation. Plus encore, Paris est prêt à offrir du temps de jeu à ses Titis, comme cela a pu être le cas avec Senny Mayulu ou encore Yoram Zague cette saison. L’occasion pour le 10sport de revenir sur les futurs cracks du club de la capitale.

Le PSG mise sur la jeunesse. Après des années marquées par la présence de stars, le club parisien souhaite s’appuyer sur son centre de formation, auparavant peu exploité. Cette volonté nouvelle s’est illustrée dès la saison dernière, quand Christophe Galtier dont l’effectif était amoindri par de nombreuses blessures, décidait de lancer Warren Zaïre-Emery ainsi qu’El Chadaille Bitshiabu en équipe première. Si le second a été vendu au RB Leipzig contre 15M€, le premier s’est imposé dans l’entrejeu parisien sous Luis Enrique.



L’Espagnol n’hésite pas à s’appuyer sur la présence de jeunes joueurs au sein de son effectif. Luis Enrique est également très attentif à ce qu’il se passe au sein des catégories inférieures du PSG. Avant le match retour face au FC Barcelone mardi soir (1-4), l’entraîneur parisien était resté au Campus PSG afin d’assister à la large victoire des U19 face à Dunkerque dimanche (11-0). Cette saison, trois joueurs issus de l’académie francilienne ont d’ailleurs fait leurs premières apparitions avec le groupe professionnel. Ethan Mbappé, Senny Mayulu, et Yoram Zague ont tous les trois été lancés par Luis Enrique sur ces derniers mois.



Si la situation du petit frère de Kylian Mbappé reste en suspens, nul doute que Senny Mayulu et Yoram Zague, auteurs d’une bonne prestation face à Clermont (1-1) le 6 avril dernier, seront amenés à vêtir de nouveau la tunique de l’équipe première du PSG. Au delà de ces trois jeunes joueurs, Paris dispose également de cracks à fort potentiel, à commencer par Joane Gadou.

⚽️#Mercato Le PSG cherche désormais à récupérer des jeunes joueurs à fort potentiel. @le10sport vous propose une liste de 5 cracks intéressants à aller chercher pour le club parisien cet été 🔴🔵⬇️Merci beaucoup à @NordiskScout et @SportingCP_fra 🙏https://t.co/XyCJRpZkKR — Benji Labrousse (@Benji_Zazou) February 27, 2024

Joane Gadou, le futur roc défensif du PSG ?

Né en 2007, Joane Gadou impressionne premièrement sur le plan physique. Tout juste âgé de 17 ans, le défenseur central mesure 1,95m, et s’avère être un roc défensif particulièrement intéressant. Dans le podcast « Scouting » de RMC , le directeur adjoint du centre de formation du PSG Yohan Cabaye disait de lui : « Dans la défense en avançant, dans les un-contre-un, il est vraiment très fort. Il va très vite. Il a une volonté d’apprendre et de mettre en application ce qu’on lui dit » . Cependant, Joane Gadou doit encore progresser dans la relance : « Bitshiabu, c’était un joueur très fort dans la relance. Joane, c’est un peu moins fluide à ce niveau-là. Mais il a fait beaucoup de progrès » , expliquait l’ancien milieu de terrain en mars dernier.



Gadou, surclassé en U19, a même tapé dans l’œil de Luis Enrique. L’Espagnol a régulièrement appelé le défenseur central pour des entraînements avec l’équipe première. De plus, le natif d’Aubervilliers a déjà été présent dans le groupe professionnel, avec une présence sur le banc face à l’AS Monaco (0-0) le 1er mars dernier, et même en Ligue des Champions face à la Real Sociedad (1-2) quatre jours plus tard.

Ibrahim Mbaye, le nouveau Kingsley Coman ?