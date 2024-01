Le PSG tient une pépite, grand danger à venir

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Senny Mayulu est face à un choix important pour son avenir, alors que son contrat aspirant avec le PSG prend fin à l’issue de la saison. Le club de la capitale souhaite prolonger le milieu de 17 ans, mais d’autres formations sont à l’affût dans ce dossier. Le scout d’un grand club étranger est notamment sous le charme.

Alors que le contrat aspirant de Senny Mayulu prend fin à l’issue de la saison, le PSG a entamé les discussions pour prolonger le milieu de 17 ans qui a fait ses débuts en pro dimanche à l’occasion du 32e de finale de Coupe de France contre l’US Revel (9-0). Il y a danger à Paris, car plusieurs clubs seraient à l’affût pour attirer un joueur à fort potentiel.

« Il peut jouer des deux pieds »

Comme l’explique Le Parisien , le PSG n’est pas seul à vouloir faire signer un premier contrat pro à Senny Mayulu. Contacté par le quotidien francilien, un scout d’un grand club étranger reconnaît la cote du titi parisien. « Il a une qualité très forte, c’est qu’il peut jouer des deux pieds. C’est difficile de savoir quel est son meilleur pied pour conduire le ballon mais aussi pour tirer des coups francs ou tirer tout simplement. Gauche ou droite, c’est la même chose », confie-t-il.

« C’est un joueur techniquement propre »