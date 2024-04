PSG : Luis Enrique répond cash aux critiques !

Hugo Chirossel

Alors que ses choix ont souvent fait débat depuis son arrivée, Luis Enrique a tout de même réussi à mener le PSG jusqu'en demi-finale de la Ligue des champions. Présent ce samedi en conférence de presse, le technicien espagnol a été interrogé sur les critiques à son égard, et si la qualification en C1 était une forme de revanche.

Luis Enrique se moque des critiques. Depuis son arrivée au PSG il y a bientôt un an, les choix du technicien espagnol, notamment en ce qui concerne ses compositions d’équipe, ont souvent fait l’objet de critiques. Des commentaires dont il n’a que faire.

« Je ne lis rien du tout, zéro »

« Ce n'est pas que je lis peu (la presse), c'est que je ne lis rien du tout, zéro », a répondu Luis Enrique ce samedi en conférence de presse, lorsqu’il a été interrogé sur le parcours du PSG en Ligue des champions et s’il considérait cela comme une revanche personnelle face aux critiques à son égard.

« Les chiens peuvent aboyer, nous continuons notre course »