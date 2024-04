Mercato - PSG : Surprise, Mbappé va encore retourner sa veste ?

Pierrick Levallet

La fin approche entre Kylian Mbappé et le PSG. L'international français a annoncé aux dirigeants parisiens qu'il ne comptait pas prolonger son contrat et qu'il avait donc l'intention de partir libre à l'issue de la saison. Le Real Madrid est en pole position pour obtenir sa signature. Mais le PSG espère qu'il finira par changer d'avis.

D’ici quelques mois, Kylian Mbappé ne devrait plus être un joueur du PSG. Son contrat expire en juin prochain, et sauf retournement de situation, l’international français ne le prolongera pas. Il aurait d’ailleurs annoncé la chose aux dirigeants parisiens en février dernier. Sa prochaine destination reste encore à déterminer.

PSG : «L’un des meilleurs du monde» va remplacer Mbappé ? https://t.co/oi8rpxahf1 pic.twitter.com/xU0u4Vfni6 — le10sport (@le10sport) April 21, 2024

Mbappé a reçu trois offres

Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que Kylian Mbappé avait reçu trois offres. Si Manchester United et Liverpool ont tenté leur chance, le Real Madrid fait pour l’instant office de favori pour obtenir la signature du capitaine de l’équipe de France. Mais le PSG espère que le champion du monde 2018 finira par retourner sa veste comme en mai 2022.

Le PSG espère qu'il changera d'avis