Cyclisme : Démare-Madiot, le clash continue…

Alexandre Higounet

Glaciale depuis l’épisode de la non-prolongation de contrat du sprinter français au sein de la Groupama-FDJ, la relation entre Arnaud Démare et Marc Madiot est très loin de revenir à la normale, comme le démontre la sortie récente du coureur au sujet de son ancien patron. Décryptage.

Depuis le milieu de saison dernière, la tension est forte entre Arnaud Démare et son ancien manager au sein de la Groupama-FDJ, Marc Madiot. Non conservé alors qu’il arrivait en fin de contrat, le sprinteur français avait en effet appris qu’il ne serait pas prolongé quelques semaines après avoir subi une première désillusion en constatant qu’il n’était pas sélectionné pour le Tour de France. Autant d’éléments vécus comme une trahison par le multiple champion de France et vainqueur de Milan San Remo, qui dans la foulée obtenait de quitter la Groupama-FDJ à six mois de la fin de son bail pour rejoindre l’équipe Arkea-Samsic.

« La colère est toujours présente »

Aujourd’hui, alors que débute la saison 2024, le moins que l’on puisse dire, c’est que le sprinter tricolore n’a toujours pas digéré les conditions de son départ de la formation Groupama-FDJ. Au micro de France Télévisions , dans des propos rapportés par cyclismactu.net , Arnaud Démare a en effet déclaré : « Il y a cette idée de revanche, de prouver qui je suis. La colère est toujours présente, tout comme l’incompréhension. J’ai toujours été professionnel, j’ai toujours mis en valeur cette équipe Groupama-FDJ et c’est clair que je me suis senti trahi et pas reconnu pour tout ce que j’ai pu leur apporter. Ça a été dur de se dire finalement que malgré tout ce que j’ai pu faire, il n’y a pas de reconnaissance derrière (…) En 12 ans, on ne m’a jamais dit ‘’bravo’’ alors qu’Emmanuel Hubert (le directeur de l’équipe Arkea-B§B Hôtels) me l’a dit au premier coup de téléphone. Je sens qu’ils sont fiers de m’avoir et j’ai envie de le leur rendre ».

« Madiot ? Je n’ai rien à lui dire »