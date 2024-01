Tour de France : Première historique avec Marion Rousse ?

Thibault Morlain

Reconvertie comme consultante après sa carrière de cycliste, Marion Rousse a depuis quelques années une nouvelle casquette. En effet, la compagne de Julian Alaphilippe est également maintenant la directrice du Tour de France femmes. Une tache que Marion Rousse remplie à merveille puisque depuis 2 ans, la Grande Boucle féminine est un carton. Pourrait-elle désormais prétendre à prendre la direction du Tour de France hommes ?

Aujourd'hui, Marion Rousse est l'un des visages du cyclisme français. Consultante sur France Télévisions lors du Tour de France hommes, la compagne de Julian Alaphilippe occupe également la fonction de directrice du Tour de France femmes. Marion Rousse est donc l'équivalent de Christian Prudhommes. Mais pourrait-elle prochainement lui succéder ?

« Pour l'instant, je suis concentrée sur le Tour féminin »

Après le Tour de France femmes, place au Tour de France hommes pour Marion Rousse ? Dans un entretien accordé au Journal du Dimanche , la compagne de Julian Alaphilippe a évoqué la possibilité de se retrouver à la tête de la plus prestigieuse des courses cyclistes. « La direction du Tour... masculin ? (rires) Ce n'est pas une question que je me pose. Je pars du principe que lorsque tu mets les bonnes personnes aux bonnes places, ce n'est pas une histoire de genre. Pour l'instant, je suis concentrée sur le Tour féminin. Il y a eu des Grandes Boucles féminines et force est de constater qu'elles ont disparu. Donc, nous voulons valider tout ce que nous avons fait. Nous n'en sommes qu'à la troisième édition. On va y aller prudemment ! », a fait savoir Marion Rousse.

La première femme à la tête du Tour de France ?

Si Marion Rousse venait à succéder à Christian Prudhomme, actuel directeur du Tour de France hommes, cela pourrait être une grande première dans l'histoire. En effet, jamais une femme n'a été à la tête du Tour de France masculin. Alors que le premier directeur de la Grande Boucle avait été Henri Desgrange, Jacques Goddet, Felix Lévitan, Xavier Louy, Jean François Naquet-Radiguet, Jean-Marie Leblanc ont occupé ce poste par la suite. Et depuis 2007, c'est Christian Prudhomme, qui est à la tête du Tour de France. Avant Marion Rousse ?