Pogacar, Vingegaard, Evenepoel… Vers un Tour de France légendaire ?

Arnaud De Kanel

La saison 2024 est officiellement lancée et les équipes y vont de leurs annonces pour les Grands Tours. On connait désormais le nom de nombreux coureurs qui participeront au prochain Tour de France et le spectacle risque d'être au rendez-vous avec des leaders mieux entourés que jamais pour remporter la Grande Boucle.

Le Tour de France s'élancera pour la première fois de son histoire en Italie le 29 juin prochain. Si Julian Alaphilippe ne sera pas présent au départ, de nombreuses stars sont attendues à Florence pour disputer une Grande Boucle qui pourrait bien devenir légendaire.



Cyclisme : Alaphilippe lâche enfin une annonce sur son avenir https://t.co/SiJ44OPQ94 pic.twitter.com/04vwlfB1T7 — le10sport (@le10sport) January 20, 2024

Du lourd pour épauler Vingegaard et Pogacar

Grands favoris de part leur résultat lors des dernières éditions, Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar pourront compter sur une véritable armada pour aller décrocher la victoire finale. Du côté de la formation néerlandais, Wout van Aert est le grand absent mais Vingegaard pourra tout de même s'appuyer sur des noms prestigieux. En effet, Tiesj Benoot, Matteo Jorgenson, Steven Kruijswijk, Sepp Kuss, Christophe Laporte, Jan Tratnik et Dylan van Baarle seront de la partie. Tadej Pogacar, qui doublera avec le Giro, sera quant à lui épaulé par Joao Almeida, Juan Ayuso, Nils Politt, Pavel Sivakov, Marc Soler, Tim Wellens et Adam Yates. Une véritable 'dream team' pour le phénomène slovène. Mais les deux extraterrestres devront tout de même se méfier d'une concurrence très armée.

Concurrence exceptionnelle pour Vingegaard et Pogacar

Jonas Vingegaard fera sans Primoz Roglic sur les routes du Tour de France en 2024. Le Slovène a rejoint la Bora avec l'ambition de remporter sa première Grande Boucle. Nico Denz, Jai Hindley, Daniel Martinez, Matteo Sobrero, Danny van Poppel, Aleksandr Vlasov et Lennard Kämna (selon sa récupération post-Giro) ont été présélectionnés par la formation allemande pour accompagner Roglic. En ajoutant à cela la présence de Remco Evenepoel, Simon Yates, Richard Carapaz, Enric Mas et Carlos Rodriguez, ce Tour de France s'annonce grandiose !