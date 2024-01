Cyclisme - Tour : « Evenepoel n’a pas le droit de parler comme ça »

Alexandre Higounet

A l’occasion de sa chronique sur cyclismactu.net, Cyrille Guimard, l’ancien directeur sportif de Bernard Hinault et Laurent Fignon, a fortement questionné la faisabilité de l’objectif Tour de France de Remco Evenepoel, et notamment la véritable conviction du champion belge par rapport à cette ambition. Analyse.

Depuis que Remco Evenepoel a affirmé sa volonté de remporter le Tour de France, l’équipe Soudal-Quickstep a réorienté sa stratégie générale afin de bâtir une équipe pour se mettre au service de cette ambition, quitte à délaisser un peu son point fort historique sur les classiques, laissant au seul Julian Alaphilippe le leadership pour les Flandriennes.

« Il ne se donne pas vraiment les moyens »

Une telle orientation n’est pas sans laisser ouvertes de nombreuses interrogations, notamment au regard de la fiabilité toute relative du champion belge sur les Grands Tours, comme l’a démontré une nouvelle fois son trou d’air en haute montagne à l’occasion du dernier Tour d’Espagne, qui lui a enlevé toute chance de victoire finale à Madrid.

« Le Tour, est-ce qu’il y croit lui ? »