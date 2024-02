Cyclisme : Giro-Tour ? Il annonce la couleur pour Pogacar !

Alexandre Higounet

Guerrier des pelotons il y a une dizaine d’années, Jens Voigt était classé parmi les infatigables et les « roule-toujours ». Il apparaît donc particulièrement bien placé juger de la faisabilité de la tentative de Pogacar de réaliser le doublé Giro-Tour. Et son regard apparaît aujourd’hui particulièrement optimiste. Analyse.

Cette saison, l’ambition de Tadej Pogacar de tenter un incroyable doublé Giro-Tour, une chose réputée quasiment impossible dans le cyclisme moderne, est l’objet de beaucoup d’attentes comme d’interrogations : le champion slovène sera-t-il réellement en mesure de jouer la gagne dans les deux courses ou s’aligne-t-il au Giro parce qu’au fond de lui, il a admis qu’il ne serait pas réellement en mesure de battre Jonas Vingegaard en duel sur le Tour de France ?

« J’ai déjà couru les deux en étant compétitifs, mais jouer le général, c’est autre chose »

Interrogé par globalcyclingetwork.com , Jens Voigt en croit le Slovène capable, même s’il mesure la difficulté de la tâche, que personne n’est parvenu à accomplir dans l’ère moderne. « Cela n’a jamais été fait parce que plus personne n’utilise de pétrole désormais, lance d’abord Voigt, en référence aux pratiques dopantes répandues dans les années 90 et 2000. C’est pour cette raison que remporter le doublé n’a plus jamais été accompli depuis Pantani. J’ai déjà couru les deux Tours en étant compétitif, mais en tant que chasseur d’étapes sur le Giro, et en chassant aussi les étapes sur le Tour tout en aidant un leader comme Carols Sastre. Mais jouer le classement général, c’est différent ».

« Pogacar ne vient pas au Giro pour faire septième ! »