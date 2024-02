Cyclisme : Le boss de UAE tape du poing sur la table pour Pogacar !

Alexandre Higounet

Alors que l’annonce de son ambition d’un doublé Giro-Tour avait laissé imaginer qu’il pouvait exister un complexe Vingegaard dans l’esprit de Pogacar, soucieux d’aller en Italie chercher une victoire sur un grand Tour, Joxean Matxin, le directeur sportif de l’équipe UAE, a effectué une mise au point lors d’un entretien au quotidien AS. Décryptage.

A l’occasion d’un entretien accordé au quotidien sportif espagnol AS , relayé par le site cyclingnews.com , Joxean Matxin, le directeur sportif de l’équipe UAE, a tenu à apporter certaines précisions au sujet de l’ambition de Tadej Pogacar de jouer la gagne au Tour d’Italie et au Tour de France, avec la volonté forte d’affirmer le message qu’il ne s’agit en aucun cas d’une fuite en avant face à la domination de Vingegaard ces deux dernières années, ce que pourrait cependant laisser deviner un tel projet. Comment en effet imaginer battre Vingegaard sur le Tour avec le Giro dans les jambes alors que Slovène a été battu les deux dernières années en étant focalisé à 100% sur la Grande Boucle ?

Pogacar est sur le Tour pour le gagner !

Sûr de son fait, précisant que l’an dernier Pogacar n’avait pu préparer le Tour de la meilleure des façons du fait de sa chute à Liège-Bastogne-Liège et qu’au-delà du Tour, il avait accompli une année exceptionnelle avec des victoires au Tour des Flandres, Tour de Lombardie, ainsi qu’à l’Amstel Gold Race, la Flèche Wallonne et Paris-Nice, Matxin a martelé sa conviction que le champion s’alignait pour réaliser le doublé : « Il fera encore mieux que l’an dernier, j’en suis convaincu. Il ne va pas courir tant que cela avant d’aller en Italie et il prendra le départ du Tour avec 31 jours de course ».

Confirmé comme unique leader des UAE