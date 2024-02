Cyclisme : L’heure de vérité arrive pour Alaphilippe !

Alexandre Higounet

Alors que se profile en fin de semaine les premiers rendez-vous flandriens, avec l’enchaînement Omloop Het Nieuwsblad et Kuurne-Brussel-Kuurne, Julian Alaphilippe passera cette fois l’épreuve du feu. Samedi soir, on saura si le champion français sera en mesure de viser une grande victoire dans les classiques cette année. Analyse.

Alors qu’il avait démontré à l’occasion du Tour Down Under dans le courant du mois de janvier, qu’il débutait la saison sur une bonne tendance, lui permettant d’espérer être en capacité de retrouver son top niveau après deux saisons difficiles, Julian Alaphilippe va passer un test encore plus significatif ce week-end, à l’occasion du premier week-end flandrien, avec le Omloop Het Nieuwsblad samedi, et Kuurne-Brussel-Kuurne dimanche.

Cyclisme - Mercato : La promesse d’Alaphilippe… https://t.co/eeUOl61Kp5 pic.twitter.com/Y3hhxwu8s8 — le10sport (@le10sport) January 31, 2024

La vérité sortira du Het Nieuwsblad

Installé en position de leader pour les deux courses, aux côtés de Kasper Asgreen, le champion français devra être en mesure de jouer la gagne. Une course comme le Het Nieuwsblad constitue en effet une vraie répétition avant les rendez-vous de fin mars et début avril, comme un mini Tour des Flandres. Le genre de course où l’on ne peut pas se cacher. Et si Alaphilippe s’y montre en retrait, loin des Wout Van Aert, Christophe Laporte, Stefan Kung ou encore Thomas Pidcock, cela jettera un grand doute sur sa capacité à être au niveau d’une victoire au Tour des Flandres. A l’inverse, si le double champion du monde est à la bagarre pour lever les bras, on aura alors la première véritable preuve qu’il retrouve son meilleur niveau, ce qui lui ouvrirait alors les plus grandes perspectives pour la campagne flandrienne. L’heure de vérité va donc sonner pour Julian Alaphilippe.

La Soudal-Quickstep arrive confiante