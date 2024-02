Cyclisme : Alaphilippe reçoit un appel du pied pour un transfert

Thibault Morlain

Malgré certaines questions qui se sont posées, Julian Alaphilippe est resté chez Soudal-Quick Step en 2024. L'avenir du double champion du monde est tout de même un gros sujet puisqu'il est dans sa dernière année de contrat. Où sera Alaphilippe en 2025 ? Malgré ses galères des derniers mois, le compagnon de Marion Rousse a encore la cote dans la peloton, à commencer chez TotalEnergie.

Alors que ça se tend de plus en plus entre Julian Alaphilippe et son patron, Patrick Lefevere, l'avenir du double champion du monde semble s'écrire loin de la Soudal-Quick Step. Dans sa dernière année de contrat avec la formation belge, la star française pourrait donc changer d'équipe en 2025. Pour aller où ? A 31 ans, Alaphilippe plait encore à du monde malgré sa baisse de niveau ces derniers mois. On pourrait notamment enfin le voir au sein d'une formation française, notamment TotalEnergies.

« Julian a sa place chez nous »

Ce n'est pas un secret, la formation TotalEnergies aimerait bien faire venir Julian Alaphilippe. Le patron de l'équipe française en a d'ailleurs rajouté une couche ce mardi à l'occasion d'un entretien accordé à L'Equipe . Jean-René Bernaudeau a ainsi expliqué concernant Alaphilippe : « Aujourd'hui on voudrait plus se recentrer sur les Français. Avec Alaphilippe par exemple ? Bien sûr. Julian a sa place chez nous, il sait qu'il pourrait être notre nouveau Peter Sagan, surtout avec l'arrivée d'une nouvelle vague de jeunes coureurs talentueux chez nous. Il aurait cette place de leader, de meneur car c'est un exemple pour beaucoup de gamins. En plus, je sais qu'il aimerait notre esprit de famille. On revendique notre façon de vivre, à l'écart des standards du cyclisme actuel. On vit bien chez nous ».

Quel avenir pour Alaphilippe ?