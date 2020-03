Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Bonne nouvelle pour l’avenir de Stéphane Ruffier ?

Publié le 8 mars 2020 à 18h15 par T.M.

Alors que Stéphane Ruffier verrait d’un bon œil un départ vers Montpellier cet été, la place pourrait bien se libérer pour le portier de l’ASSE.

Depuis plusieurs jours, le torchon brûle entre Claude Puel et Stéphane Ruffier. L’entraîneur de l’ASSE n’a d’ailleurs pas hésité à écarter son gardien depuis quelques rencontres. Une décision forte qui pourrait bien mettre un terme à l’aventure stéphanoise du Français, pourtant encore sous contrat jusqu’en 2021. Cet été, Ruffier pourrait bel et bien quitter l’ASSE. Pour aller où ? Ce samedi, le Midi Libre expliquait qu’une arrivée à Montpellier serait dans les plans du Stéphanois, mais cela serait avant tout soumis au fait que Geronimo Rulli reste ou non dans l’Hérault.

Une saison et puis c’est tout pour Rulli ?