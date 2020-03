Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu saurait à quoi s’en tenir pour cette pépite néerlandaise !

Publié le 8 mars 2020 à 14h30 par Th.B.

Le FC Barcelone songerait depuis un moment à s’attacher les service de Tahith Chong (20 ans), mais devrait s’attendre à échouer dans ce dossier qui devrait jouer en la faveur de Manchester United. Explications.

Ces derniers temps, le FC Barcelone aurait cherché à s’attacher les services de Tahith Chong, ailier de Manchester United âgé de 20 ans. Cependant, le Néerlandais aurait décidé de repousser les avances du Barça . C’est du moins ce que révélait le Corriere dello Sport courant février. Un accord pour une arrivée à l’Inter aurait d’ailleurs déjà été trouvé entre le clan Chong et les dirigeants nerazzurri. En effet, Chong sera en fin de contrat avec les Red Devils à la fin de la saison, néanmoins, il pourrait ne pas rejoindre le club lombard.

Manchester United confiant pour l’avenir de Chong ?