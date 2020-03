Foot - Mercato - Liverpool

Mercato - Liverpool : 100 millions d'euros sur cette pépite allemande ?

Publié le 10 mars 2020 à 3h10 par La rédaction

Priorité de Jürgen Klopp pour l’été prochain, le milieu offensif du Bayer Leverkusen Kai Havertz réalise encore un exercice de qualité avec le club allemand. Une saison qui a fait grimper sa valeur marchande…

Il est le plus jeune joueur de l’histoire de la Bundesliga à dépasser les 100 matchs de championnat, à seulement 20 ans et 186 jours. Il est le plus jeune joueur à débuter un match officiel sous le maillot du Bayer Leverkusen. Grand, très technique, doté d’une patte gauche exceptionnelle, la pépite du Bayer Leverkusen Kai Havertz réalise encore une saison de très haut niveau, avec 9 buts et 8 passes décisives en 33 matchs toutes compétitions confondues.

130 millions minimum ?

Selon le média allemand Bild , Le Bayer Leverkusen, qui évalue son joueur à 90M, demanderait au minimum 130 millions d’euros à tout club souhaitant recruter sa pépite. Auteur de 17 buts et 4 passes décisives la saison dernière, Havertz avait réussi à se hisser à la troisième place du classement des meilleurs buteurs de Bundesliga, derrière Robert Lewandowski et Paco Alcacer. Du lourd donc, et le Bayern avait déjà tenté une approche l’été dernier pour le milieu offensif de 20 ans, en vain.



Pour l’été prochain, Jürgen Klopp souhaiterait frapper un grand coup sur le marché des transferts en attirant le joueur de Leverkusen. Selon le Daily Express , le jeune Kai Havertz est la priorité du technicien de Liverpool pour le prochain mercato d’été. À seulement 2 victoires du titre de champion d’Angleterre, les Reds peuvent désormais se concentrer sur la saison prochaine, en préparant un mercato XXL. Sous contrat avec Leverkusen jusqu’en 2022, Havertz pourrait quitter son club dès cet été, eux qui disputent pourtant une place en Coupe d’Europe pour la prochaine saison.

Barcelone, le Real et le Bayern aussi sur le coup

Mais comme d’habitude, une pépite attire beaucoup de cadors. Outre Liverpool, le FC Barcelone, le Real Madrid et bien évidemment le Bayern sont sur le coup pour la pépite de Leverkusen. La polyvalence et la qualité technique de Havertz font de lui un joueur très prisé, en plus de sa jeunesse. Capable d’évoluer partout sur le front de l’attaque et au milieu de terrain, le joueur de Leverkusen sera certainement l’une des grosses attractions du prochain mercato estival…