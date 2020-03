Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt est parti pour perdre gros avec Florian Thauvin !

Publié le 10 mars 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec l’OM, Florian Thauvin n’a toujours pas été approché par sa direction pour une prolongation de contrat. Et un départ libre l’année prochaine n’est pas à exclure dans ce dossier…

« Thauvin ? On a déjà parlé de ça entre nous trois (NDLR : avec Zubizarreta), mais on n’a pas encore pris la décision. C’est une situation dont on est conscient, et c’est aussi au club de se positionner sur ce qu’on doit faire ou non », confiait André Villas-Boas fin février sur l’avenir très incertain de Florian Thauvin, qui n’aura plus qu’une année de contrat avec l’OM en juin prochain. Deux options s’offrent donc à l’international français : une vente cet été, ou bien une prolongation de contrat. Mais l’OM ne s’est toujours pas activé en ce sens.

Silence radio de l’OM avec Thauvin

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité lundi, la direction de l’OM n’a toujours pas approché l’entourage de Florian Thauvin pour lui formuler une proposition, et il n’y a pas le début d’une discussion entre les deux parties pour une prolongation de contrat. Toutefois, alors qu’il revient à peine d’une blessure de six mois, Thauvin ne devrait pas affoler les cadors étrangers lors du prochain mercato estival. Et après avoir été valorisé à 40/50M€ en 2019, l’attaquant de l’OM pourrait donc finalement se diriger vers un départ libre en 2021. Une énorme perte pour les finances de Frank McCourt…