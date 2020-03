Mercato - PSG : Leonardo aurait une grosse opportunité avec Willian !

Foot - Mercato - PSG

Comme le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité dimanche, le PSG suit la situation de Willian, très apprécié par Leonardo et qui sera libre de tout contrat en juin prochain. Et un départ au PSG serait une option pour l’ailier de Chelsea.

Longtemps annoncé proche du FC Barcelone, Wiliian devrait une fois de plus ne pas finir au Barça lors du prochain mercato estival. En effet, depuis 2018, les dirigeants blaugrana reviendraient chaque été à la charge pour tenter de recruter l’ailier de Chelsea. Et alors que son contrat arrivera à expiration en juin prochain, le Brésilien ne devrait pas rester chez les Blues et sera libre de s’engager avec le club de son choix. Cette situation a alerté plusieurs écuries, dont le PSG comme le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité le dimanche 8 mars.

En effet, selon nos informations, Willian est un profil qui plaît à Leonardo que ce soit pour ses qualités techniques, sa polyvalence, son expérience ainsi que son statut de joueur libre. Cependant, Arsenal et Manchester United peuvent être des concurrents de poids au directeur sportif du PSG dans ce dossier, Willian ne cachant pas son affection pour Londres et la Premier League. Journaliste pour ESPN , Joao Castelo-Branco a publié sur son compte Twitter des informations concernant la situation de Willian. Le journaliste se serait entretenu avec son entourage qui lui assurerait que rien ne serait bouclé avec un autre club pour le Brésilien. Un départ de Chelsea serait néanmoins plus que probable alors qu’il écouterait les offres d’Angleterre et en Europe. Reste à savoir si Leonardo raflera la mise dans ce dossier.

just spoke to Willian’s PR team and they say there’s nothing concluded with any club at the moment. He’s likely to leave Chelsea but is still analysing offers from England and Europe... is still their official line. But to me, the post from his wife tells a different story.