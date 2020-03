Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ivan Rakitic impliqué dans une opération XXL ?

Publié le 9 mars 2020 à 22h30 par A.D.

Lors du dernier mercato hivernal, Ivan Rakitic aurait pu rejoindre la Juventus. Le Barça et La Vieille Dame auraient étudié la possibilité d'échanger le vice-champion du monde et Douglas Costa.

Ivan Rakitic serait passé tout près de rejoindre la Juventus cet hiver. Depuis le début de saison, le milieu de terrain croate peine a emmagasiner les titularisations. Une situation qui aurait pu provoquer son départ lors de la dernière fenêtre de transferts. Selon les informations de Radio Catalunya , Ivan Rakitic aurait été impliqué dans un énorme deal.

Un échange entre Douglas Costa et Ivan Rakitic ?